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Любовь Успенская примерила смелый образ в белом мини-платье

Любовь Успенская удивила поклонников смелым образом в белом мини-платье. Певица опубликовала новый кадр в Instagram, добившись критики от поклонников.

Артистка призналась, что только такой солнечный и теплый город, как Баку, смог поднять ей настроение. Она становится особенно радостной, когда рядом находится ее друзья, а именно музыкант Эмин и звездный визажист Вадим Андреев. Любовь Успенская показала поклонникам новый кадр из отеля, для которого позирует в белом мини-платье с бахромой. Звезда держит в руке желтую розу и опирается на тумбу. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами на каблуке и массивными украшениями, а также выбрала нежный макияж. Однако в основном поклонники не оценили эффектный и сексуальный наряд исполнительницы, назвав Успенскую “молодящейся бабкой”.

При этом некоторые подписчики знаменитости вступились за нее в комментариях, а также певица Наргиз высоко оценила наряд Успенской.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:22

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