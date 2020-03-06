Любовь Успенская примерила смелый образ в белом мини-платье

Артистка призналась, что только такой солнечный и теплый город, как Баку, смог поднять ей настроение. Она становится особенно радостной, когда рядом находится ее друзья, а именно музыкант Эмин и звездный визажист Вадим Андреев. Любовь Успенская показала поклонникам новый кадр из отеля, для которого позирует в белом мини-платье с бахромой. Звезда держит в руке желтую розу и опирается на тумбу. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами на каблуке и массивными украшениями, а также выбрала нежный макияж. Однако в основном поклонники не оценили эффектный и сексуальный наряд исполнительницы, назвав Успенскую “молодящейся бабкой”.При этом некоторые подписчики знаменитости вступились за нее в комментариях, а также певица Наргиз высоко оценила наряд Успенской.