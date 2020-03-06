"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на рынке





Напомним, что официальный показ автомобиля состоялся почти 2 месяца назад, а теперь пришло время и рыночного дебюта. Транспортное средство оснащено новым 3-цилиндровым наддувным 1,6-литровым движком G16E-GTS, генерирующим свыше 260 лошадиных сил. Для домашнего рынка создатели разработали 272-сильный мотор. Привод – исключительно полный, распределение тяги между осями положено на пару дифференциалов повышенного трения Torsen. Вес машины составляет около 1,28 тысяч килограммов. С 0 до 100 км/час модель разгоняется за 5,5 секунды, а вот максимальная скорость ограничивается 230 км/час.Часть нововведений, выбранных для GR Yaris, были позаимствованы у раллийных болидов. На немецком рынке автомобиль стоит более 33 тысяч евро (почти 2,45 миллиона рублей). Первые европейские поставки должны начаться в конце нынешнего года, заявили в автоконцерне.