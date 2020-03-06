Ученые развеяли мифы о факторах, влияющих на размер женской груди





Основываясь на результатах множества исследований, ученые заявляют, что размер женской груди по большей части зависит от генов. Именно поэтому попытки повлиять на ситуацию при помощи специальных диет или физических упражнений вряд ли увенчаются успехом.Помимо же генного фактора, на параметры «верхних 90» также влияет и гормональный фон. Небольшой размер груди свидетельствует о том, что в период полового созревания в организме биологически активных веществ было недостаточно, а вот внушительные формы говорят об их избытке.При этом размер груди может измениться не только в пубертате, но и в зрелом возрасте. Причина такого явления - все те же колебания гормонального фона. При этом, как заявляют ученые, ни большое количество капусты и дрожжей в рационе, ни массаж, ни специальные эфирные масла и упражнения кардинально повлиять на размер груди не смогут.