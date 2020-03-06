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Депутат Госдумы выступил с предложением увеличить больничные пособия из-за коронавируса

Депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских выступил с предложением увеличить больничные пособия для россиян, оказавшихся в изоляции из-за коронавируса. Соответствующий проект направлен в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Андрей Ветлужских предложил приравнять карантин к простою, что позволит людям, оказавшимся на две недели в изоляции, получить 67% от заработной платы. Как передают "Известия", в особенности это поможет сотрудникам, имеющим небольшой стаж. На данный момент размер больничного пособия составляет 60% от зарплаты при стаже до 5 лет, 80% при стаже 5-8 лет, и 100% при стаже больше 8 лет.

В то же время в Министерстве труда и социальной защиты РФ данное предложение рассматривают, как избыточное, поскольку сейчас нет оснований для изменений установленных правил. Правительство прикладывает все усилия, чтобы защитить граждан России от нового вида коронавируса.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, повысить пособия для молодёжи, находящейся на карантине, стоит в том случае, если для этого есть средства. Специалисты считают, что в Фонде социального страхования имеются необходимые финансы на полную оплату бюллетеней по любому карантину – он завершил 2019 год с профицитом бюджета.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:45

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