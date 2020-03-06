В Сети показали рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном





Motorola Edge+ готовится к официальной презентации, запланированной на вторую половину марта, однако источники OnLeaks и PriceBaba уже показали внешний вид смартфона. Отличительной чертой новинки станут изогнутые боковые части экрана Waterfall. Ожидается, что аппарат будет оснащаться 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопический сканер окажется встроенным в переднюю панель, а для одинарной фронтальной камеры будет предусмотрено отверстие в левом верхнем углу. Основная камера окажется собрана из трех датчиков, которые выстроятся в ряд по вертикали. Ожидается, что новинка будет иметь двойную светодиодную вспышку.Смартфон Motorola Edge+ получит процессор Snapdragon 865, а также 8 или 12 Гб ОЗУ. Вероятна реализация поддержки 5G.