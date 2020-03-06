Филипп Киркоров потратил 19 млн рублей на балахон с камнями и фресками

Экс-супруг Пугачевой не только модник, но еще и шопоголик, но он никогда этого не скрывал. У Киркорова более 6 тысяч пар обуви, однако не все из них он надевал. Очередным предметом одежды знаменитости стал балахон, который обошелся ему в 19 млн рублей. Наряд артиста расшит камнями и фресками. Еще одной его обновкой оказался плащ с вышитыми эпизодами религиозных сюжетов, за который артист заплатил 7 млн. Как сказал Филипп Бедросович, покупки помогают ему снять стресс после тяжелых гастролей.Певец утверждает, что эта привычка необходима для его творческой профессии, поскольку представитель шоу-бизнеса не может дважды выходить в свет в одном и том же наряде. По словам Киркорова, в его апартаментах так много вещей, что примерить их все даже при частых переодеваниях и «трех жизней мало». Также исполнитель отметил, что за все нужно платить.