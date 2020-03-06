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Филипп Киркоров потратил 19 млн рублей на балахон с камнями и фресками

Филипп Киркоров, являющийся поклонником стильных и дорогих вещей, обновил свой гардероб. На этот раз поп-король отдал 19 млн рублей за балахон с фресками и камнями.
Филипп Киркоров потратил 19 млн рублей на балахон с камнями и фресками

Экс-супруг Пугачевой не только модник, но еще и шопоголик, но он никогда этого не скрывал. У Киркорова более 6 тысяч пар обуви, однако не все из них он надевал. Очередным предметом одежды знаменитости стал балахон, который обошелся ему в 19 млн рублей. Наряд артиста расшит камнями и фресками. Еще одной его обновкой оказался плащ с вышитыми эпизодами религиозных сюжетов, за который артист заплатил 7 млн. Как сказал Филипп Бедросович, покупки помогают ему снять стресс после тяжелых гастролей.

Певец утверждает, что эта привычка необходима для его творческой профессии, поскольку представитель шоу-бизнеса не может дважды выходить в свет в одном и том же наряде. По словам Киркорова, в его апартаментах так много вещей, что примерить их все даже при частых переодеваниях и «трех жизней мало». Также исполнитель отметил, что за все нужно платить.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:52

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