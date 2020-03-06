Хоккеист Иван Телегин познакомил свою новую возлюбленную с мамой на вечеринке

Олимпийский чемпион и нападающий клуба КХЛ ЦСКА в 2016 году начал встречаться с известной певицей Пелагеей, и спустя всего несколько месяцев влюбленная пара поженилась. Через короткое время после свадьбы популярная исполнительница родила дочь Таисию, но через два года стало известно, что супруги подали на развод и «мирно расстались». На данный момент Иван Телегин встречается с молодой бизнес-вумен Марией Гончар, которую представил своей маме на недавней вечеринке.Фотографии в Сети вызвали настоящий ажиотаж в комментариях. На одном из снимков Мария Гончар запечатлена целующейся со своим возлюбленным, из-за чего поклонники предположили, что хоккеист намерено «провоцирует» бывшую жену. На других кадрах присутствует мама спортсмена, которая, по мнению подписчиков фан-блога, «выглядит не хуже молодежи».Журналисты в СМИ предположили, что отношения между Иваном Телегиным и бизнес-вумен «перешли на новый этап», и возможно «дело дойдет до свадьбы», однако официальных заявлений пара не делала.