АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Ребенок за рулем спортивного автомобиля шокировал водителей во Владивостоке

В Instagram-сообществе Владивостока появился ролик, снятый одним из участников дорожного движения во Владивостоке. На видео запечатлен ребенок, управляющий спортивным автомобилем на оживленной трассе.

На Instagram-странице «ННовый Владивосток» было опубликовано необычное видео. На первых кадрах 30-секундного ролика можно заметить спортивный Subaru WRX S4, мчащийся по оживленной трассе, что на первый взгляд выглядит совершенно обыденно. Однако уже к середине видео, когда снявший его участник дорожного движения подъезжает ближе к авто, становится заметно, что за рулем спорткара сидит ребенок.

Мальчик лет 10 практически на максимум пододвинул кресло, чтобы доставать до педалей газа и тормоза, но при этом ведет машину достаточно уверенно. Ребенок даже позволяет себе отвлечься от управления авто для того, чтобы ответить проезжающим рядом водителям на их одобрительные жесты поднятым вверх большим пальцем.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ребенок за рулем спортивного автомобиля шокировал водителей во…
Компания Mitsubishi анонсировала продажи премиальной версии Delica D:5…
Филипп Киркоров объяснил, почему в минувшем году группа Little Big не представила РФ на…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина…
На Камчатке женщина утопила своих детей из-за…
Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью…
Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной…
Медики назвали нетипичные симптомы…
Трамп предложит России и Китаю свою инициативу по контролю над…
Проктолог Елена Смирнова назвала отличительные симптомы колоректального рака и…
В ближайший год 38 банков в России могут лишиться…
В России состоялась презентация обновленного Volkswagen…
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать…
В Сети опубликованы шпионские фото универсала Volkswagen…
Первый секс, 80 тысяч за ужин и болезнь отца: как Давид Манукян добивался ведущую «Дом-2» Ольгу…
Медики назвала 4 главных признака цирроза…
Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9…
После распада «Непары» Виктория Талышинская и Александр Шоуа не смогли остаться…
Ира Пингвинова покинула проект "Дом-2" со…
Медики назвали симптомы, указывающие на развитие…
Бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова через суд требует с него 200 тысяч…
Компания TCL показала первый в мире смартфон с выдвижным…
Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с…
NILETTO признался в разговоре с Настей Ивлеевой, что изменяет возлюбленной с…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали имя младшей…
Депутат Милонов рад, что Ольгу Бузову не пустили на…
Живущая в США звезда«Дом-2» Оксана Ряска рассекретила…
Звезды «Дом-2» Рудаков и Галимова разругались после встречи с бывшим…
Просмотреть все новости