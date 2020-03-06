Ребенок за рулем спортивного автомобиля шокировал водителей во Владивостоке
В Instagram-сообществе Владивостока появился ролик, снятый одним из участников дорожного движения во Владивостоке. На видео запечатлен ребенок, управляющий спортивным автомобилем на оживленной трассе.
На Instagram-странице «ННовый Владивосток» было опубликовано необычное видео. На первых кадрах 30-секундного ролика можно заметить спортивный Subaru WRX S4, мчащийся по оживленной трассе, что на первый взгляд выглядит совершенно обыденно. Однако уже к середине видео, когда снявший его участник дорожного движения подъезжает ближе к авто, становится заметно, что за рулем спорткара сидит ребенок.
Мальчик лет 10 практически на максимум пододвинул кресло, чтобы доставать до педалей газа и тормоза, но при этом ведет машину достаточно уверенно. Ребенок даже позволяет себе отвлечься от управления авто для того, чтобы ответить проезжающим рядом водителям на их одобрительные жесты поднятым вверх большим пальцем.
На Instagram-странице «ННовый Владивосток» было опубликовано необычное видео. На первых кадрах 30-секундного ролика можно заметить спортивный Subaru WRX S4, мчащийся по оживленной трассе, что на первый взгляд выглядит совершенно обыденно. Однако уже к середине видео, когда снявший его участник дорожного движения подъезжает ближе к авто, становится заметно, что за рулем спорткара сидит ребенок.
Мальчик лет 10 практически на максимум пододвинул кресло, чтобы доставать до педалей газа и тормоза, но при этом ведет машину достаточно уверенно. Ребенок даже позволяет себе отвлечься от управления авто для того, чтобы ответить проезжающим рядом водителям на их одобрительные жесты поднятым вверх большим пальцем.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:14