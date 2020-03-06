В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer





Производитель показал официальные фотографии салона Chevrolet Blazer для рынка Китая, который будет отличаться от интерьера американской версии. В частности, автомобиль будет оснащен увеличенным “парящим” 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, а также получит улучшенную приборную панель. У автомобиля окажется панорамная крыша с люком, а также он будет иметь увеличенные габариты. Новинка получит 2-литровый турбомотор мощностью 230 л.с., работающий в паре с 9-ступенчатой АКПП. Большой внедорожник Chevrolet Blazer будет доступен для покупки в Китае только в спортивной RS-версии.Дизайн новинки отличается наличием красных вставок на кузове, черной радиаторной решеткой и затемненными колесными дисками. По актуальному курсу, стоимость автомобиля составит более 2,2 млн рублей.