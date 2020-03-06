Компания Mitsubishi анонсировала продажи премиальной версии Delica D:5 Edition





Транспортное средство отличается от предшественника наличием кожаного салона, полуавтоматическим управлением и адаптивным круиз-контролем. В зеркало заднего вида Delica D:5 Edition разработчики установили дополнительный дисплей, повышающий безопасность. Также новинку оснастили 2,2-литровым дизельным мотором, выдающим 145 лошадиных сил. Машина приводится в движение 8-ступенчатой АКПП.Продажи первой версии Mitsubishi стартовали несколько лет назад, но за этот период спрос на авто продолжает расти. Эксперты оценили Delica D:5 в 2,8 миллиона рублей.