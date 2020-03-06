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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина Грея

Одна из последних программ «Бородина против Бузовой» была посвящена прошлым отношениям участницы проекта «Дом-2» Алины Галимой и ее бывшего парня Элвина Грея. Больше всех над Алиной издевалась Ксения Бородина.
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина Грея

Когда в студии передачи появился Элвин Грей, то естественно участница проекта «Дом-2» Алина Галимова немного растерялась. А вот Ксения Бородина и вовсе утверждает, что после появления бывшего в студии Алину просто напросто «затрясло», и говорить внятно она уже не совсем могла.

Более того, ведущая реалити «Дом-2» Ксения Бородина не совсем поняла такое поведение девушки и просто посмеялась над ней. Однако фолловеры Галимовой начали защищать брюнетку. По их словам, вполне понятно, почему Алина Галимова растерялась, ведь у нее были отношения с этим человеком около шести лет, а у некоторых браки меньше держатся.

Ко всему, поклонники Алины Галимовой отметили, что еще не известно, а как бы себя в подобной ситуации повела Ксения Бородина, если бы ее бывший парень пришел к ней без предупреждения на программу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53

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