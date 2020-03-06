Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина Грея





Когда в студии передачи появился Элвин Грей, то естественно участница проекта «Дом-2» Алина Галимова немного растерялась. А вот Ксения Бородина и вовсе утверждает, что после появления бывшего в студии Алину просто напросто «затрясло», и говорить внятно она уже не совсем могла.Более того, ведущая реалити «Дом-2» Ксения Бородина не совсем поняла такое поведение девушки и просто посмеялась над ней. Однако фолловеры Галимовой начали защищать брюнетку. По их словам, вполне понятно, почему Алина Галимова растерялась, ведь у нее были отношения с этим человеком около шести лет, а у некоторых браки меньше держатся.Ко всему, поклонники Алины Галимовой отметили, что еще не известно, а как бы себя в подобной ситуации повела Ксения Бородина, если бы ее бывший парень пришел к ней без предупреждения на программу.