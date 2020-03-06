Филипп Киркоров объяснил, почему в минувшем году группа Little Big не представила РФ на "Евровидение"





Недавно стало известно о том, что популярная группа Little Big представит Россию на "Евровидение-2020". В минувшем году музыканты тоже выражали желание принять участие в престижном песенном конкурсе, тем не менее, как объяснил Филипп Киркоров, питерский коллектив опоздал с подачей заявки и на тот момент уже было решено, что в Тель-Авив отправится Сергей Лазарев.По словам композитора, в какой-то момент с ним связался участник шоу "Comedy Woman" Александр Гудков и предложил послать на "Евровидение" Little Big. Поп-король подчеркнул, что и сам расстроился, однако менять что-то было поздно. Киркоров добавил, что ему по душе творчество группы, но наряду с этим он сам хотел, чтобы на конкурсе вновь выступил Сергей Лазарев.