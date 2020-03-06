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Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной селфи-камеры

Пока что Apple не может отказаться от большого выреза в центральной верхней части дисплея, из-за чего она является самой спорной деталью дизайна. Однако теперь компания нашла решение проблемы, которое поможет убрать челку.
Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной селфи-камеры

Как сообщают источники, появился шанс сохранить нормальную функциональность технологии распознавания лиц. Согласно ожиданиям, селфи-камера смартфона может стать выдвижной. На протяжении последних пары лет они становятся все более популярными, в особенности среди моделей китайских корпораций. Сейчас инсайдеры утверждают, что к такому решению пришли и представители Apple. Однако в самом экране все равно останутся маленькие отверстия, где установят сенсоры, отвечающие за работу Face ID.

При съёмке фото подвижный модуль будет выдвигаться из корпуса iPhone, поскольку содержит лишь селфи-камеру. Мобильное устройство сможет распознавать лица без включения данного элемента. Скорее всего, в случае с 12-й моделью гаджета, которая должна быть похожа на 11-ю версию, это решение применяться не будет.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:38

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