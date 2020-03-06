Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной селфи-камеры
Пока что Apple не может отказаться от большого выреза в центральной верхней части дисплея, из-за чего она является самой спорной деталью дизайна. Однако теперь компания нашла решение проблемы, которое поможет убрать челку.
Как сообщают источники, появился шанс сохранить нормальную функциональность технологии распознавания лиц. Согласно ожиданиям, селфи-камера смартфона может стать выдвижной. На протяжении последних пары лет они становятся все более популярными, в особенности среди моделей китайских корпораций. Сейчас инсайдеры утверждают, что к такому решению пришли и представители Apple. Однако в самом экране все равно останутся маленькие отверстия, где установят сенсоры, отвечающие за работу Face ID.
При съёмке фото подвижный модуль будет выдвигаться из корпуса iPhone, поскольку содержит лишь селфи-камеру. Мобильное устройство сможет распознавать лица без включения данного элемента. Скорее всего, в случае с 12-й моделью гаджета, которая должна быть похожа на 11-ю версию, это решение применяться не будет.
Как сообщают источники, появился шанс сохранить нормальную функциональность технологии распознавания лиц. Согласно ожиданиям, селфи-камера смартфона может стать выдвижной. На протяжении последних пары лет они становятся все более популярными, в особенности среди моделей китайских корпораций. Сейчас инсайдеры утверждают, что к такому решению пришли и представители Apple. Однако в самом экране все равно останутся маленькие отверстия, где установят сенсоры, отвечающие за работу Face ID.
При съёмке фото подвижный модуль будет выдвигаться из корпуса iPhone, поскольку содержит лишь селфи-камеру. Мобильное устройство сможет распознавать лица без включения данного элемента. Скорее всего, в случае с 12-й моделью гаджета, которая должна быть похожа на 11-ю версию, это решение применяться не будет.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:38