Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной селфи-камеры





Как сообщают источники, появился шанс сохранить нормальную функциональность технологии распознавания лиц. Согласно ожиданиям, селфи-камера смартфона может стать выдвижной. На протяжении последних пары лет они становятся все более популярными, в особенности среди моделей китайских корпораций. Сейчас инсайдеры утверждают, что к такому решению пришли и представители Apple. Однако в самом экране все равно останутся маленькие отверстия, где установят сенсоры, отвечающие за работу Face ID.При съёмке фото подвижный модуль будет выдвигаться из корпуса iPhone, поскольку содержит лишь селфи-камеру. Мобильное устройство сможет распознавать лица без включения данного элемента. Скорее всего, в случае с 12-й моделью гаджета, которая должна быть похожа на 11-ю версию, это решение применяться не будет.