АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Медики назвали нетипичные симптомы диабета

Диабет может долгое время оставаться незамеченным, но некоторые признаки указывают на развитие недуга. Эксперты, представляющие журнал Health and Human, советуют обратиться в больницу сразу по обнаружении первых симптомов.

Первые симптомы болезни едва различимы, но протекающий незамеченным диабет может привести к слепоте, сердечному приступу и потери конечностей. Часто пациенты жалуются на усталость, что объясняется потерей организмом способности адекватно использовать пищу для производства энергии. Главным признаком наличия проблемы является утомление, которое ощущается сразу после еды. Организм будет пытаться избавиться от переизбытка глюкозы путем повышенного мочеиспускания, что также становится нетипичным симптомом. При этом с потерей жидкостей тело избавляется от важных питательных веществ и требует пополнить запас чувством голода. У мужчин может участиться или стать постоянной эректильная дисфункция. Свидетельством диабета также становится похудение, поскольку организм с нарушенными механизмами переработки пищи пытается извлекать энергию из жира. В таком случае пациенты с чувствительным желудком ощущают тошноту.

Повышенное содержание глюкозы в крови нарушает функции мозга, что может приводить к раздражительности и возникновению других отрицательных эмоций. Например, больные диабетом могут страдать от беспричинного страха, тревожности и депрессии.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ребенок за рулем спортивного автомобиля шокировал водителей во…
Компания Mitsubishi анонсировала продажи премиальной версии Delica D:5…
Филипп Киркоров объяснил, почему в минувшем году группа Little Big не представила РФ на…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина…
На Камчатке женщина утопила своих детей из-за…
Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью…
Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной…
Медики назвали нетипичные симптомы…
Трамп предложит России и Китаю свою инициативу по контролю над…
Проктолог Елена Смирнова назвала отличительные симптомы колоректального рака и…
В ближайший год 38 банков в России могут лишиться…
В России состоялась презентация обновленного Volkswagen…
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать…
В Сети опубликованы шпионские фото универсала Volkswagen…
Первый секс, 80 тысяч за ужин и болезнь отца: как Давид Манукян добивался ведущую «Дом-2» Ольгу…
Медики назвала 4 главных признака цирроза…
Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9…
После распада «Непары» Виктория Талышинская и Александр Шоуа не смогли остаться…
Ира Пингвинова покинула проект "Дом-2" со…
Медики назвали симптомы, указывающие на развитие…
Бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова через суд требует с него 200 тысяч…
Компания TCL показала первый в мире смартфон с выдвижным…
Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с…
NILETTO признался в разговоре с Настей Ивлеевой, что изменяет возлюбленной с…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали имя младшей…
Депутат Милонов рад, что Ольгу Бузову не пустили на…
Живущая в США звезда«Дом-2» Оксана Ряска рассекретила…
Звезды «Дом-2» Рудаков и Галимова разругались после встречи с бывшим…
Просмотреть все новости