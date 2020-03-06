Медики назвали нетипичные симптомы диабета





Первые симптомы болезни едва различимы, но протекающий незамеченным диабет может привести к слепоте, сердечному приступу и потери конечностей. Часто пациенты жалуются на усталость, что объясняется потерей организмом способности адекватно использовать пищу для производства энергии. Главным признаком наличия проблемы является утомление, которое ощущается сразу после еды. Организм будет пытаться избавиться от переизбытка глюкозы путем повышенного мочеиспускания, что также становится нетипичным симптомом. При этом с потерей жидкостей тело избавляется от важных питательных веществ и требует пополнить запас чувством голода. У мужчин может участиться или стать постоянной эректильная дисфункция. Свидетельством диабета также становится похудение, поскольку организм с нарушенными механизмами переработки пищи пытается извлекать энергию из жира. В таком случае пациенты с чувствительным желудком ощущают тошноту.Повышенное содержание глюкозы в крови нарушает функции мозга, что может приводить к раздражительности и возникновению других отрицательных эмоций. Например, больные диабетом могут страдать от беспричинного страха, тревожности и депрессии.