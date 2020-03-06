Трамп предложит России и Китаю свою инициативу по контролю над вооружениями





Дональд Трамп намерен закончить гонку вооружений, которая обходится странам слишком дорого. Он готов вступить в диалог с Москвой и Пекином, предлагая новое решение вопроса. Письмо с соответствующим содержанием лидер Вашингтона направил в ООН, где запланировано мероприятие в честь 50-летия со дня подписания ДНЯО.США заинтересованы в создании нового договора между доминирующими в военных вопросах странами в связи с истечением срока ДСНВ.