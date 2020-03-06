Трамп предложит России и Китаю свою инициативу по контролю над вооружениями
Дональд Трамп планирует обратиться к России и Китаю с инициативой, которая касается вопроса контроля над вооружениями, а соответствующая информация содержится в адресованном ООН письме. Слова главы США передает Кристофер Форд, пребывающий на посту замгоссекретаря страны по вопросам нераспространения.
Дональд Трамп намерен закончить гонку вооружений, которая обходится странам слишком дорого. Он готов вступить в диалог с Москвой и Пекином, предлагая новое решение вопроса. Письмо с соответствующим содержанием лидер Вашингтона направил в ООН, где запланировано мероприятие в честь 50-летия со дня подписания ДНЯО.
США заинтересованы в создании нового договора между доминирующими в военных вопросах странами в связи с истечением срока ДСНВ.
Дональд Трамп намерен закончить гонку вооружений, которая обходится странам слишком дорого. Он готов вступить в диалог с Москвой и Пекином, предлагая новое решение вопроса. Письмо с соответствующим содержанием лидер Вашингтона направил в ООН, где запланировано мероприятие в честь 50-летия со дня подписания ДНЯО.
США заинтересованы в создании нового договора между доминирующими в военных вопросах странами в связи с истечением срока ДСНВ.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:26