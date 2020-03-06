Проктолог Елена Смирнова назвала отличительные симптомы колоректального рака и геморроя





Колоректальный рак относится к агрессивному озлокачествлению стенок толстого кишечника и прямой кишки. По словам проктолога, человек может пренебрегать первыми симптомами онкологии, которые сопровождаются общей слабостью, нарушениями стула, сниженным аппетитом и периодическими спазмами в брюшной полости. Чаще всего, пациент настораживается только после того, как замечает кровь в кале и его начинают беспокоить распирающие боли в нижней части живота.Нередко мужчины и женщины самостоятельно решают, что у них геморрой и начинают лечение разрекламированными лекарствами. Хотя деликатная проблема действительно проявляет себя кровянистыми выделениями, зудом и утрудненной дефекацией, ложно поставленный диагноз может привести даже к смерти пациента из-за несвоевременного обращения к врачу.Елена Смирнова обратила внимание на следующие симптомы, которые отличают рак от расширения геморроидальных вен: спастическая боль в околопупочной области, отдающая в бок, запоры, сменяющиеся периодической диареей, тошнота и рвота не связанные с приемом пищи, сниженный аппетит и кровь в кале. Если человек регулярно замечает вышеописанные признаки, необходимо незамедлительно обратиться к проктологу для полного обследования и точной постановки диагноза.