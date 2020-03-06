В ближайший год 38 банков в России могут лишиться лицензии





Эксперты уточняют, что до конца 2020 года лишиться лицензии могут почти 40 банков, а это порядка 10% от общего их количества в РФ. Основное число проблемных финансовых учреждений ведут деятельность в Москве и регионе. Согласно данным ЦБ, в начале 2020 года в стране функционировали 442 кредитные организации, но 40 из них свою отчетность не раскрывают. Представляющий руководство “Эксперт РА” Юрий Беликов считает, что в этом году темпы лишения банков лицензий могут ускориться на фоне замедления, имевшего место в том году. В частности, необходимая очистка в секторе на завершена.В группу риска включена часть нереализованных дефолтов и новые игроки на рынке. При этом список проблемных компаний не раскрывается. В то же время с начала 2020 несколько банков уже успели потерять лицензию.