Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью психолога





Иосиф хранит надежду вернуть себе авторитет в глазах любимой жены при помощи психолога, а на её постоянное сквернословие в свою сторону он уже не обращает внимания. Так же поступают родители парня и ведущие телешоу. Все привыкают не перечить беременной Черно.Видимо, Черно живёт какими-то вымышленными представлениями об отношениях в семье, а Оганесян не собирается соответствовать её фантазиям. Для того, чтобы попытаться вернуть мир в эту семью, не получится обойтись без помощи специалиста. Но судя по тому, сколько комментаторы в соцсетях внушали паре об ответственности за здоровье их ребенка, одной консультацией у психолога точно не обойдётся.Как уже не раз показывал опыт других семей проекта «Дом-2», психологи не могут оказывать помощь людям, которые создают семьи и рожают детей ради материальных благ, обеспечиваемых проектом. Именно такая ситуация была у Валерия и Таты Блюменкранц, и похожая у Элины Камирен и Александра Задойнова.