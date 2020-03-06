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Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью психолога

Во время семейного совета на шоу «Спаси свою любовь» штатные «мастера спорта» по ругани и скандалам супруги Иосиф и Александра Оганесян устроили показательные выступления.
Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью психолога

Иосиф хранит надежду вернуть себе авторитет в глазах любимой жены при помощи психолога, а на её постоянное сквернословие в свою сторону он уже не обращает внимания. Так же поступают родители парня и ведущие телешоу. Все привыкают не перечить беременной Черно.

Видимо, Черно живёт какими-то вымышленными представлениями об отношениях в семье, а Оганесян не собирается соответствовать её фантазиям. Для того, чтобы попытаться вернуть мир в эту семью, не получится обойтись без помощи специалиста. Но судя по тому, сколько комментаторы в соцсетях внушали паре об ответственности за здоровье их ребенка, одной консультацией у психолога точно не обойдётся.

Как уже не раз показывал опыт других семей проекта «Дом-2», психологи не могут оказывать помощь людям, которые создают семьи и рожают детей ради материальных благ, обеспечиваемых проектом. Именно такая ситуация была у Валерия и Таты Блюменкранц, и похожая у Элины Камирен и Александра Задойнова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

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