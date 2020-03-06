В России состоялась презентация обновленного Volkswagen Passat





Под капотом новинки разработчики установили двигатели, объёмом на 1,4 или 2 л, по предпочтению клиента. Производительность силовых агрегатов составляет 150 и 190 лошадиных сил. В паре с ними Volkswagen Passat можно приобрести как с МКПП, так и с АКПП, а привод только передний. Модель оснастили климат-контролем, системой ABS и мультимедиа, механизмом для предотвращения столкновений. Кроме этого, в транспортном средстве присутствует электрическая регулировка зеркал, подогрев кресел, круиз-контроль и другие функции.Начальная цена за машину составляет 1,83 миллиона рублей, а купить ее можно у официальных автосалонов немецкой компании, работающих на территории России. В прошлой генерации модель предлагалась по стоимости 2 миллиона рублей, однако добиться ее снижения помогло применение современных технологий при сборке.