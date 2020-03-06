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Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли. Единственный радиоприемник дальней космической связи будет деактивирован для капитального ремонта в течение ближайших 11-ти месяцев.
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

По словам сотрудников NASA, Voyager 2 продолжит передавать радиосообщения в обычном режиме, но принимать их будут более слабые подстанции, расположенные на других континентах. Deep Space Network или DSS43 был сконструирован для радиоастраномического исследования не только Солчнечной системы, а также Вселенной, но и для управления межпланетными космическими аппаратами. Это единственный радиотелескоп, способный улавливать максимально удаленные сигналы от Земли.

Однако DSS43, находящийся в Канберре, Австралия, после беспрерывной работы с 1977 года вышел из строя и требует капитального ремонта, которой займет не менее 11-месяцев. Учитывая риск прекращения научных миссий в открытом космосе из-за непредвиденной ситуации, сотрудники NASA намерены добавить новые технологии к функционалу Deep Space Network, чтобы избежать вероятности срыва во время исполнения следующих заданий.

По словам главного инженера дальней космической связи Джеффа Бернера, «антенна в Канберре станет намного надежней после капитального ремонта и модернизации».

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:00

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