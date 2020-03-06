Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы





По словам сотрудников NASA, Voyager 2 продолжит передавать радиосообщения в обычном режиме, но принимать их будут более слабые подстанции, расположенные на других континентах. Deep Space Network или DSS43 был сконструирован для радиоастраномического исследования не только Солчнечной системы, а также Вселенной, но и для управления межпланетными космическими аппаратами. Это единственный радиотелескоп, способный улавливать максимально удаленные сигналы от Земли.Однако DSS43, находящийся в Канберре, Австралия, после беспрерывной работы с 1977 года вышел из строя и требует капитального ремонта, которой займет не менее 11-месяцев. Учитывая риск прекращения научных миссий в открытом космосе из-за непредвиденной ситуации, сотрудники NASA намерены добавить новые технологии к функционалу Deep Space Network, чтобы избежать вероятности срыва во время исполнения следующих заданий.По словам главного инженера дальней космической связи Джеффа Бернера, «антенна в Канберре станет намного надежней после капитального ремонта и модернизации».