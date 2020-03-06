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Первый секс, 80 тысяч за ужин и болезнь отца: как Давид Манукян добивался ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову

Несмотря на множество слухов, которые ходят вокруг пары Давида Манукяна и ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой, у влюбленных все по-настоящему. Об этом молодой человек рассказал в своем интервью.
Первый секс, 80 тысяч за ужин и болезнь отца: как Давид Манукян добивался ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову

Давид Манукян отметил, что никогда не брал денег у своей возлюбленной. По его словам, все счета в ресторанах он всегда оплачивает. Понимая, что Ольга - непростая девушка, Давид всегда приглашает ее в элитные заведения, где счет может варьироваться за ужин от 20 до 80 тысяч рублей.

Ко всему, Давид Манукян рассказал, что в его жизни были разные периоды, и он не всегда жил настолько роскошно. Было время, когда ему приходилось вдвоем со своим оператором снимать одну комнату на двоих, потому что денег практически не было. Сейчас, видимо, жизнь наладилась.

Манукян отметил, что снял жилье, где они с Бузовой обустраивают семейное гнездышко, так как не хотел жить на территории звезды.
Помимо этого, вместе с Ольгой Бузовой блогер Давид Манукян переживает болезнь своего отца. У мужчины очень сильно подорвалось здоровье после скандалов, которые были связаны с продажей квартир. Сейчас у папы знаменитого блогера диагностирован сахарный диабет.

Вместе влюбленные переживали и за маму Ольги, которая попала в аварию, столкнувшись с троллейбусом. Как отметил Давид, она чудом в тот момент осталась жива.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:46

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