В Сети опубликованы шпионские фото универсала Volkswagen Arteon





Лифтбек Arteon выпускается брендом Volkswagen с 2017 года, а вскоре у этой модели появится версия в кузове универсал. Новинка будет выпускаться под названием Arteon Shooting Brake, а производитель уже испытывает ее на дорожных тестах в минимальном камуфляже. Эксперты заметили, что автомобиль почти не будет отличаться от лифтбека спереди, но задняя часть кузова почти полностью изменится. Volkswagen Arteon Shooting Brake дебютирует во второй половине 2020 года, а в продаже может появиться до начала 2021.Ожидается, что автомобиль будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Помимо этого покупателям будет предложен высокопроизводительную R с двигателем VR6 на 404 л.с.