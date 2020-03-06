В Сети опубликованы шпионские фото универсала Volkswagen Arteon
В Сети появились шпионские фото универсала Volkswagen Arteon, который готовится к началу серийного производства. Новинка в камуфляже испытывается на дорожных тестах.
Лифтбек Arteon выпускается брендом Volkswagen с 2017 года, а вскоре у этой модели появится версия в кузове универсал. Новинка будет выпускаться под названием Arteon Shooting Brake, а производитель уже испытывает ее на дорожных тестах в минимальном камуфляже. Эксперты заметили, что автомобиль почти не будет отличаться от лифтбека спереди, но задняя часть кузова почти полностью изменится. Volkswagen Arteon Shooting Brake дебютирует во второй половине 2020 года, а в продаже может появиться до начала 2021.
Ожидается, что автомобиль будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Помимо этого покупателям будет предложен высокопроизводительную R с двигателем VR6 на 404 л.с.
Лифтбек Arteon выпускается брендом Volkswagen с 2017 года, а вскоре у этой модели появится версия в кузове универсал. Новинка будет выпускаться под названием Arteon Shooting Brake, а производитель уже испытывает ее на дорожных тестах в минимальном камуфляже. Эксперты заметили, что автомобиль почти не будет отличаться от лифтбека спереди, но задняя часть кузова почти полностью изменится. Volkswagen Arteon Shooting Brake дебютирует во второй половине 2020 года, а в продаже может появиться до начала 2021.
Ожидается, что автомобиль будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Помимо этого покупателям будет предложен высокопроизводительную R с двигателем VR6 на 404 л.с.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52