Медики назвала 4 главных признака цирроза печени





Первой причиной для данного заболевания могут стать вирусные гепатиты В и С, а также злоупотребление алкоголем. При некомпенсированном гепатите С недуг появляется в 97% случаев, а на ранних стадиях развития он себя не проявляет. Иногда возможна тошнота и рвота, упадок сил, болевые ощущения в правом подреберье. Также на коже может образоваться сосудистая сетка, поэтому медики рекомендуют каждый год обследоваться у всех врачей, делать общий анализ крови, мочи и УЗИ органов брюшной полости. Первый признак наблюдается при анализе крови — результаты могут показать пониженный уровень гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов. В некоторых ситуациях это единственный симптом цирроза печени.Также о проблемах говорят кожные изменения, когда она желтеет, а на теле видны сосудистые звездочки, краснеют ладони и подошвы. Женщины могут обнаружить у себя увеличенный рост волос на теле, а у мужчин они выпадают. Много пациентов после прохождения УЗИ замечают у себя увеличенную селезенку. На последних этапах болезни у больных возникает боль в правом подреберье.Еще одним признаком цирроза печени стал асцит, когда живот надувается, становится круглым и большим, а на нем точно видны просвечивающиеся вены. Такое состояние получило название у медиков «голова медузы».