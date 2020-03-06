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Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro

Компания Xiaomi 12 марта 2020 года запускает продажу бюджетного флагмана, который заменит восьмое поколение серии 2019 года. Интернет-информаторы назвали основные характеристики ожидаемой новинки Redmi Note 9 Pro.
Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro

Функциональные возможности и внешний вид эксперты сравнили со смартфоном премиум-класса Samsung Galaxy S9, стоимостью от 60 тысяч рублей. Хотя до официального старта продаж цена новинки 2020 года от Xiaomi точно не известна, информаторы предполагают, что Redmi Note 9 Pro будет стоить не более двухсот долларов. Кроме доступности, флагман порадует потенциальных пользователей высокими техническими параметрами и обновленным дизайном.

Согласно предварительной информации, новый смартфон будет оснащен сенсорным дисплеем на 6,67 дюймов с разрешением FullHD+ с частотой не менее 90 Гц. Ультратонкая рамка экрана не предполагает вставок под фронтальный объектив в верхнем левом углу и под скрытый динамик. Основная квардрокамера из четырех сенсоров на 64 Мп позволит делать профессиональные снимки с гибридным зумом на 108 Мп. Также разработчики предусмотрели датчик для отпечатка пальца на боковой панели устройства.

Redmi Note 9 Pro построен на базе Snapdragon 720G с однокристальной системой и 8 ядрами процессора с частотой 1.8 ГГц. Как и предыдущие модели, смартфон будет работать на ОС Android 10-го поколения с брендовой внешней оболочкой MIUI 11. Учитывая результаты тестирования на Geekbench, информаторы предполагают, что ОЗУ флагмана составляет не менее 6 Гб.

Премьера Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 ожидается 12 марта 2020 года в формате онлайн-презентации, так как из-за эпидемии коронавируса конценр Xiaomi отменил мероприятие офлайн.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:30

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