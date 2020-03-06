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Медики назвали симптомы, указывающие на развитие лейкемии

На первых стадиях лейкемия развивается бессимптомно на первый взгляд, однако имеются признаки, которые должны насторожить больного. При первых характерных чертах развития заболевания медики рекомендуют обратиться за помощью к врачу.

При лейкемии поражаются лейкоциты, которые утрачивают изначальные функции, но продолжают делиться, что приводит к вытеснению здоровых клеток. В итоге рак проникает в органы и приводит к патологическим изменениям. Чтобы вовремя начать лечение нужно обратить внимание на синяки, если они проявляются быстро даже при незначительном ушибе. Признаками развития болезни становятся кровотечения из носа и десен, а также появление крови в моче и стуле. Из-за нехватки здоровых эритроцитов для переноса кислорода по организму пациенты с лейкемией страдают от анемии, на которую указывает бледность и головокружение. Склонность к инфекциям тоже говорит о проблеме, особенно, если чаще появляется боль в горле, пневмония, язвы во рту и кожная сыпь.

На рак крови указывают увеличенные лимфоузлы, ночной пот, боль под ребрами слева из-за увеличившейся селезенки, а также потеря аппетита и веса.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12

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