Медики назвали симптомы, указывающие на развитие лейкемии





При лейкемии поражаются лейкоциты, которые утрачивают изначальные функции, но продолжают делиться, что приводит к вытеснению здоровых клеток. В итоге рак проникает в органы и приводит к патологическим изменениям. Чтобы вовремя начать лечение нужно обратить внимание на синяки, если они проявляются быстро даже при незначительном ушибе. Признаками развития болезни становятся кровотечения из носа и десен, а также появление крови в моче и стуле. Из-за нехватки здоровых эритроцитов для переноса кислорода по организму пациенты с лейкемией страдают от анемии, на которую указывает бледность и головокружение. Склонность к инфекциям тоже говорит о проблеме, особенно, если чаще появляется боль в горле, пневмония, язвы во рту и кожная сыпь.На рак крови указывают увеличенные лимфоузлы, ночной пот, боль под ребрами слева из-за увеличившейся селезенки, а также потеря аппетита и веса.