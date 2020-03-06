Компания TCL показала первый в мире смартфон с выдвижным экраном





Сейчас многие корпорации создают различные концептуальные мобильные устройства с подобным дисплеем и TCL не стала исключением. Тем не менее компания решила пойти другим путем, спроектировав гаджет, раскладывающийся в бок. Экран заезжает на левую часть аппарата, в связи с чем в сложенном идеи он выглядит, как обычный смартфон. Однако, потянув за правую часть новинки, дисплей выдвинется и станет почти 8-дюймовым.Пока что производитель продемонстрировал лишь макет, однако заверил, что в наличии имеются рабочие концепты. Из-за распространяющегося коронавируса их пока что не могут доставить в США.