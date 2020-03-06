Бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова через суд требует с него 200 тысяч рублей
Бывшая избранница актера Александра Головина через суд требует от него 200 тыс. рублей. Изначально звезда российских сериалов не признавал дочь от визажиста Светланы Белогуровой.
Светлана Белогурова сумела доказать его отцовство и добиться ежемесячных алиментов в сумме 22 тыс. рублей. Звезда кино был доволен исходом разбирательства, поскольку изначально она требовала 200 тыс. рублей ежемесячно. Однако его бывшая избранница не намеревалась оставить это дело, и снова подала иск на 200 тыс. рублей. Эту сумму, по ее словам, она потратила на юристов, когда судилась с Головиным. Представитель актера считает, что гражданка существенно завысила сумму, которая является необоснованной. Актер предпочитает не обсуждать личную жизнь с поклонниками, поэтому чаще фанаты артиста принимают сторону его экс-любовницы.
По словам адвоката, актер всегда помогал своей дочери, но ее мать об этом умалчивала, упрекая звезду в отсутствии внимания.
Светлана Белогурова сумела доказать его отцовство и добиться ежемесячных алиментов в сумме 22 тыс. рублей. Звезда кино был доволен исходом разбирательства, поскольку изначально она требовала 200 тыс. рублей ежемесячно. Однако его бывшая избранница не намеревалась оставить это дело, и снова подала иск на 200 тыс. рублей. Эту сумму, по ее словам, она потратила на юристов, когда судилась с Головиным. Представитель актера считает, что гражданка существенно завысила сумму, которая является необоснованной. Актер предпочитает не обсуждать личную жизнь с поклонниками, поэтому чаще фанаты артиста принимают сторону его экс-любовницы.
По словам адвоката, актер всегда помогал своей дочери, но ее мать об этом умалчивала, упрекая звезду в отсутствии внимания.