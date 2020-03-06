Бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова через суд требует с него 200 тысяч рублей





Светлана Белогурова сумела доказать его отцовство и добиться ежемесячных алиментов в сумме 22 тыс. рублей. Звезда кино был доволен исходом разбирательства, поскольку изначально она требовала 200 тыс. рублей ежемесячно. Однако его бывшая избранница не намеревалась оставить это дело, и снова подала иск на 200 тыс. рублей. Эту сумму, по ее словам, она потратила на юристов, когда судилась с Головиным. Представитель актера считает, что гражданка существенно завысила сумму, которая является необоснованной. Актер предпочитает не обсуждать личную жизнь с поклонниками, поэтому чаще фанаты артиста принимают сторону его экс-любовницы.По словам адвоката, актер всегда помогал своей дочери, но ее мать об этом умалчивала, упрекая звезду в отсутствии внимания.