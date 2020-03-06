После распада «Непары» Виктория Талышинская и Александр Шоуа не смогли остаться друзьями
Виктория Талышинская в беседе с журналистами рассказала о своем новом творчестве и об отношениях с Александром Шоуа. Выяснилось, что бывшие коллеги после распада группы «Непара» не смогли остаться друзьями.
Не давно экс-участник коллектива выкупил его название и все песни, а затем сообщил корреспондентам, что артистка пыталась сделать то же самое за его спиной, однако она эту версию отрицает. По словам Виктории Талышинской, она считает 18 лет работы в группе пройденным этапом и сейчас двигается дальше. Экс-солистка «Непары» и Александр Шоуа в конце сотрудничества не смогли остаться друзьями, так как оба нелестно друг о друге высказывались. Певица также рассказала, что созданием композиций ее партнер занимался совместно с другими авторами, а не писал их сам, как он утверждает.
Тем не менее, Талышинская пожелала музыканту удачи и отметила, что сейчас она счастлива работать с профессионалами. Продюсер новой группы исполнительницы Семен Канада поддержал коллегу и заявил, что за полгода совместного сотрудничества он убедился в порядочности и честности звезды проекта «2 Океана». Как считает композитор, Шоуа не может простить артистке ее красоту и талант.
Не давно экс-участник коллектива выкупил его название и все песни, а затем сообщил корреспондентам, что артистка пыталась сделать то же самое за его спиной, однако она эту версию отрицает. По словам Виктории Талышинской, она считает 18 лет работы в группе пройденным этапом и сейчас двигается дальше. Экс-солистка «Непары» и Александр Шоуа в конце сотрудничества не смогли остаться друзьями, так как оба нелестно друг о друге высказывались. Певица также рассказала, что созданием композиций ее партнер занимался совместно с другими авторами, а не писал их сам, как он утверждает.
Тем не менее, Талышинская пожелала музыканту удачи и отметила, что сейчас она счастлива работать с профессионалами. Продюсер новой группы исполнительницы Семен Канада поддержал коллегу и заявил, что за полгода совместного сотрудничества он убедился в порядочности и честности звезды проекта «2 Океана». Как считает композитор, Шоуа не может простить артистке ее красоту и талант.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:23