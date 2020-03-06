Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с Голд





По словам Яббарова, у него просто недостаточно средств, чтобы отпраздновать бракосочетание, а ведь его возлюбленная хочет пышную свадьбу и на просто роспись Анастасия не согласна. Поэтому Илья Яббаров набрался смелости и попросил деньги у телепроекта на проведение торжества.Сама Голд тоже хотела бы как можно быстрее сыграть свадьбу и поддерживает просьбу денег у реалити-шоу. Девушка полагает, что проект просто обязан им помочь.Что именно им ответили организаторы знаменитой телестройки "Дом-2", пока никому неизвестно, но многие думают, что вряд ли телепроект будет препятствовать проведению свадьбы и появлению новой ячейки общества. Особенно у топового участника Ильи Яббарова.