Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с Голд
Одиозный участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров уже долго находится в отношениях с Анастасией Голд. Молодой человек уже готов на большее - хотел бы узаконить их отношения, но, правда, пока это у него не выходит.
По словам Яббарова, у него просто недостаточно средств, чтобы отпраздновать бракосочетание, а ведь его возлюбленная хочет пышную свадьбу и на просто роспись Анастасия не согласна. Поэтому Илья Яббаров набрался смелости и попросил деньги у телепроекта на проведение торжества.
Сама Голд тоже хотела бы как можно быстрее сыграть свадьбу и поддерживает просьбу денег у реалити-шоу. Девушка полагает, что проект просто обязан им помочь.
Что именно им ответили организаторы знаменитой телестройки "Дом-2", пока никому неизвестно, но многие думают, что вряд ли телепроект будет препятствовать проведению свадьбы и появлению новой ячейки общества. Особенно у топового участника Ильи Яббарова.
По словам Яббарова, у него просто недостаточно средств, чтобы отпраздновать бракосочетание, а ведь его возлюбленная хочет пышную свадьбу и на просто роспись Анастасия не согласна. Поэтому Илья Яббаров набрался смелости и попросил деньги у телепроекта на проведение торжества.
Сама Голд тоже хотела бы как можно быстрее сыграть свадьбу и поддерживает просьбу денег у реалити-шоу. Девушка полагает, что проект просто обязан им помочь.
Что именно им ответили организаторы знаменитой телестройки "Дом-2", пока никому неизвестно, но многие думают, что вряд ли телепроект будет препятствовать проведению свадьбы и появлению новой ячейки общества. Особенно у топового участника Ильи Яббарова.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:53