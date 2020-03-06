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Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с Голд

Одиозный участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров уже долго находится в отношениях с Анастасией Голд. Молодой человек уже готов на большее - хотел бы узаконить их отношения, но, правда, пока это у него не выходит.

Илья Яббаров просит деньги у проекта "Дом-2" на свадьбу с Голд

По словам Яббарова, у него просто недостаточно средств, чтобы отпраздновать бракосочетание, а ведь его возлюбленная хочет пышную свадьбу и на просто роспись Анастасия не согласна. Поэтому Илья Яббаров набрался смелости и попросил деньги у телепроекта на проведение торжества.

Сама Голд тоже хотела бы как можно быстрее сыграть свадьбу и поддерживает просьбу денег у реалити-шоу. Девушка полагает, что проект просто обязан им помочь.

Что именно им ответили организаторы знаменитой телестройки "Дом-2", пока никому неизвестно, но многие думают, что вряд ли телепроект будет препятствовать проведению свадьбы и появлению новой ячейки общества. Особенно у топового участника Ильи Яббарова.

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ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:53

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