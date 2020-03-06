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NILETTO признался в разговоре с Настей Ивлеевой, что изменяет возлюбленной с поклонницами

Исполнитель NILETTO признался в разговоре с Настей Ивлеевой, что периодически занимается сексом с поклонницами. При этом у музыканта есть возлюбленная, которую он скрывает от публики.

После выхода песни “Любимка” в 2019 году, ставшей хитом, Данил Прытков, использующий псевдоним NILETTO, во всех интервью рассказывал о своей избраннице. В частности, ей он посвятил композицию, но не отрицает, что с приходом популярности в его жизни появилось гораздо больше девушек. Со своей второй половинкой певец живет уже 8 лет, но за это время они много раз ссорились и расставались. В настоящее время артист может себе позволить секс с фанаткой. В программе Agent Show он признался в своем неверии тому, что хотя бы один популярный артист ни разу не воспользовался своей популярностью. NILETTO отвечает фанаткам в социальных сетях, но от близости с ними получает исключительно физическое удовлетворение. Ему повезло лишь раз в жизни серьезно влюбиться, а сейчас он прячет свою возлюбленную, боясь, чтобы его популярность ей не навредила.

При этом влюбленные могут не видеться месяцами, что, по признанию артиста, помогает ему писать песни. На данный момент он работает со стилями, чтобы не оставаться автором одного хита.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:43

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