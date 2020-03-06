Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали имя младшей дочери





Месяц назад модель Анастасия Костенко родила вторую дочь. 25-летняя девушка и её муж, футболист Дмитрий Тарасов сразу разместили трогательные семейные фотографии на своих страницах в социальных сетях.Спортсмену пришлось отпроситься с командных сборов, чтобы посвятить несколько дней своей увеличившейся семье. Любопытно, что супружеская пара целый месяц не публиковала имя своей второй дочери.На днях Тарасов разместил в своем Instagram семейный снимок, на котором он изображён вместе с супругой и двумя дочерьми. Дмитрий подписал снимок и рассекретил имя, которым наградил наследницу: «Знакомьтесь - Ева Дмитриевна». В подписи он также горячо поблагодарил супругу за дочь и пожелал здоровья и счастья своим родным.Напомним, что брак модель и футболист заключили в начале 2018 года. Громкое празднование они организовали через три недели после регистрации. Торжество происходило в фешенебельном московском отеле Ritz-Carlton, и на нём присутствовало большое количество российских медийных персон.