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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали имя младшей дочери

Супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь Евой.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали имя младшей дочери

Месяц назад модель Анастасия Костенко родила вторую дочь. 25-летняя девушка и её муж, футболист Дмитрий Тарасов сразу разместили трогательные семейные фотографии на своих страницах в социальных сетях.

Спортсмену пришлось отпроситься с командных сборов, чтобы посвятить несколько дней своей увеличившейся семье. Любопытно, что супружеская пара целый месяц не публиковала имя своей второй дочери.

На днях Тарасов разместил в своем Instagram семейный снимок, на котором он изображён вместе с супругой и двумя дочерьми. Дмитрий подписал снимок и рассекретил имя, которым наградил наследницу: «Знакомьтесь - Ева Дмитриевна». В подписи он также горячо поблагодарил супругу за дочь и пожелал здоровья и счастья своим родным.

Напомним, что брак модель и футболист заключили в начале 2018 года. Громкое празднование они организовали через три недели после регистрации. Торжество происходило в фешенебельном московском отеле Ritz-Carlton, и на нём присутствовало большое количество российских медийных персон.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:37

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