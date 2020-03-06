Живущая в США звезда«Дом-2» Оксана Ряска рассекретила бойфренда
Бывшая бывшая участница телешоу «Дом-2», Оксана Ряска нашла свою любовь. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.
Оксана Ряска с прошлого года живет в Америке. Бывшая звезда телешоу никогда не скрывала от поклонников, что мечтала побывать в Нью-Йорке и отыскать там свою любовь. Если с первой мечтой она разобралась довольно быстро, то исполнение второго пожелания несколько затянулось. Девушка уже имела неудачный опыт отношений с русским молодым человеком, который эмигрировал более 30 лет назад, затем долгое время была в одиночестве.
И вот наконец произошло радостное событие в её личной жизни. Фотографии со своим возлюбленным она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
Подписчики Оксаны очень обрадовались, что бывшая звезда телестройки наконец-то прервала своё одиночество. Комментируя фотографию девушки в соцсети, они отметили, что молодые люди очень похожи.
Оксана Ряска рассказала, что её возлюбленного зовут Олег. В Нью-Йорке у мужчины собственный бизнес, а также он диджей на местной радиостанции. У Олега во владении несколько ресторанов, а в свободное время он занимается музыкой.
Оксана Ряска с прошлого года живет в Америке. Бывшая звезда телешоу никогда не скрывала от поклонников, что мечтала побывать в Нью-Йорке и отыскать там свою любовь. Если с первой мечтой она разобралась довольно быстро, то исполнение второго пожелания несколько затянулось. Девушка уже имела неудачный опыт отношений с русским молодым человеком, который эмигрировал более 30 лет назад, затем долгое время была в одиночестве.
И вот наконец произошло радостное событие в её личной жизни. Фотографии со своим возлюбленным она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
Подписчики Оксаны очень обрадовались, что бывшая звезда телестройки наконец-то прервала своё одиночество. Комментируя фотографию девушки в соцсети, они отметили, что молодые люди очень похожи.
Оксана Ряска рассказала, что её возлюбленного зовут Олег. В Нью-Йорке у мужчины собственный бизнес, а также он диджей на местной радиостанции. У Олега во владении несколько ресторанов, а в свободное время он занимается музыкой.