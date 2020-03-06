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Живущая в США звезда«Дом-2» Оксана Ряска рассекретила бойфренда

Бывшая бывшая участница телешоу «Дом-2», Оксана Ряска нашла свою любовь. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Оксана Ряска с прошлого года живет в Америке. Бывшая звезда телешоу никогда не скрывала от поклонников, что мечтала побывать в Нью-Йорке и отыскать там свою любовь. Если с первой мечтой она разобралась довольно быстро, то исполнение второго пожелания несколько затянулось. Девушка уже имела неудачный опыт отношений с русским молодым человеком, который эмигрировал более 30 лет назад, затем долгое время была в одиночестве.

И вот наконец произошло радостное событие в её личной жизни. Фотографии со своим возлюбленным она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
Живущая в США звезда«Дом-2» Оксана Ряска рассекретила бойфренда

Подписчики Оксаны очень обрадовались, что бывшая звезда телестройки наконец-то прервала своё одиночество. Комментируя фотографию девушки в соцсети, они отметили, что молодые люди очень похожи.

Оксана Ряска рассказала, что её возлюбленного зовут Олег. В Нью-Йорке у мужчины собственный бизнес, а также он диджей на местной радиостанции. У Олега во владении несколько ресторанов, а в свободное время он занимается музыкой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:33

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