Звезды «Дом-2» Рудаков и Галимова разругались после встречи с бывшим Алины





Во время программы «Бородина против Бузовой» случилось непредвиденное. В студии неожиданно появился бывший парень Алины, с которым девушка поддерживала отношения около шести лет. Выяснилось, что его зовут Элвин Грей. Парень в начале исполнил песню, а после присоединился к участникам шоу.По словам Никиты Рудакова, из-за этой встречи он поссорился с Алиной Галимовой. Молодые люди сели в студии на разные диваны, что привело к конфликту между влюбленными. Алина заявила, что Никита ведет себя абсолютно неуверенно.Кроме того, изначально Грей был неизвестным исполнителем, но Галимова верила в его творчество. Сейчас же Алина Галимова не очень верит в Никиту Рудакова. Когда Алина узнала, что Никита может поехать в качестве видеографа в Минск, то Галимова сказала, что он там будет только гулять. Алина Галимова отказывается верить в то, что Никита Рудаков может достичь успеха. Рудаков же отметил, что пытался донести Галимовой, что поедет туда работать, но это было бесполезно.