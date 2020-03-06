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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова надела платье по цене автомобиля

Недавно ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова появилась на пресс-завтраке Муз-ТВ в полосатом платье. Стало известно, что этот наряд стоит столько же, сколько необходимо отдать за бюджетный автомобиль отечественного производителя.
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова надела платье по цене автомобиля

Сама певица Ольга Бузова отметила, что ее полосатое платье в стиле «зебры» сделано таким знаменитым брендом, как Vetements. Об этом теледива сообщила прессе. Анатолий Вовк, который работает стилистом отметил, что Бузова допустила небольшую ошибку в произношении бренда. По его словам, в русской транскрипции о французском доме моды необходимо говорить «Ветмон», в то время, как Ольга Бузова сказала «Вэтмэнс».

Ко всему, стилист уверен, что выбирая наряд, ведущая телестройки остановилась на правильном платье, так как его расцветка является актуальной для любого гардероба.

Однако заплатить за этот бренд Ольге Бузовой пришлось около 50-ти тысяч рублей. Некоторые ее поклонники даже отметили, что за эти деньги можно было купить машину российского производства.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30

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