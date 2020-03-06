Юрий Лоза назвал разрушительные для подростков направления в музыке





Соответствующие высказывания Лозы прозвучали в комментариях для радиостанции “Говорит Москва”. Деятель обратил внимание, что сейчас большое число исполнителей не стремятся к созданию нового. Вместо этого они просто заимствуют старые композиции, пополняя их нецензурными словами или провокационными лозунгами, а после выдают это за авторское творчество. В итоге подобные композиции оказываются отрицательное воздействие на подростков, особенно если в них содержатся призывы к насилию или пропоганда однополых связей. В таком случае, по мнению певца, музыкальный стиль не имеет значения, ведь “опошлить могут все”, а подрастающее поколение сталкивается с деструктивным влиянием.Юрий Лоза назвал современных подростков “потребителями”, которые пришли на смену “создателям”.