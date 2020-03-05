Синоптики спрогнозировали для россиян “малиновое” лето





В связи с ожидаемой жарой на территории страны прогностические карты окрасили в малиновый цвет. По словам эксперта, “малиновое” лето в 2020 придется по душе жителям России, поскольку войдет в зону наиболее оптимального климатического комфорта. В этот период года здоровье людей не пострадает. При этом в 2020 году будет аномально теплая весна из-за превышения климатических норм на несколько градусов.Тишковец отметил, что в марте еще не было настолько высокого температурного фона, когда в Международный женский день температура может увеличиться до 11 градусов. В отдельных регионах РФ ожидается до 22-24 градусов, на что указывали представители Гидрометцентра.