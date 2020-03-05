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Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом Давлетяровым

Лера Кудрявцева много лет дружила с продюсером Арманом Давлетяровым, однако недавно между ними возник конфликт. После этого телеведущая приняла решение уйти с «МУЗ ТВ».
Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом Давлетяровым

Имени знаменитости не оказалось в списке ведущих престижной премии, о чем она узнала из новостей в интернете. По неизвестной причине Арман Давлетяров не сказал ей о принятом решении, что повлекло за собой обиду со стороны актрисы.

В разговоре с журналистами Лера Кудрявцева заявила, что в скором времени собирается покинуть «МУЗ-ТВ», где трудилась более 20 лет. Звезда сообщила, что не намерена мириться с неподобающим к себе отношением. По ее словам, терять старых приятелей обидно, ведь они долгие годы вместе сотрудничали. После первого комментария прессе «псевдо-друг» несколько раз пытался связаться с журналисткой по телефону, но она продолжает его игнорировать. Как сказала ведущая, она приняла «закон игры» Давлетярова.

В Сети ходят слухи, что отказ Кудрявцевой от беседы с продюсером связан с ее гонораром, якобы он выше, чем у Ольги Бузовой. Тем не менее, актриса рассказала корреспондентам, что с ней никто не обсуждал эту тему. В заключение супруга Игоря Макарова отметила, что конфликта можно было избежать, если бы ее предупредили об изменениях.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:03

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