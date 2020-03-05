Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом Давлетяровым





Имени знаменитости не оказалось в списке ведущих престижной премии, о чем она узнала из новостей в интернете. По неизвестной причине Арман Давлетяров не сказал ей о принятом решении, что повлекло за собой обиду со стороны актрисы.В разговоре с журналистами Лера Кудрявцева заявила, что в скором времени собирается покинуть «МУЗ-ТВ», где трудилась более 20 лет. Звезда сообщила, что не намерена мириться с неподобающим к себе отношением. По ее словам, терять старых приятелей обидно, ведь они долгие годы вместе сотрудничали. После первого комментария прессе «псевдо-друг» несколько раз пытался связаться с журналисткой по телефону, но она продолжает его игнорировать. Как сказала ведущая, она приняла «закон игры» Давлетярова.В Сети ходят слухи, что отказ Кудрявцевой от беседы с продюсером связан с ее гонораром, якобы он выше, чем у Ольги Бузовой. Тем не менее, актриса рассказала корреспондентам, что с ней никто не обсуждал эту тему. В заключение супруга Игоря Макарова отметила, что конфликта можно было избежать, если бы ее предупредили об изменениях.