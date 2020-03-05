Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой





Официально отношения Давида Манукяна и Ольги Бузовой продолжаются уже больше двух месяцев. Известно, что пара познакомилась во время съемок клипа «Лайкер». У молодых людей завязались отношения и они стали жить вместе. Однако, по словам Давида, он и представить себе не мог, что когда-то рядом с ним будет такая девушка, как Ольга Бузова.Своими откровениями Давид Манукян поделился во время интервью для передачи, которая выходит на YouTube-платформе «Алена, Блин!». Молодой человек отметил, что после того, как перебрался в Москву, часто посещал концерты звезд. Уже тогда он понял, что Ольга Бузова - настоящая звезда, ведь после ее появления на сцене зрители всегда доставали свои мобильные и снимали все происходящее.Так выяснилось, что Давид начал смотреть ее stories и писал Ольге комментарии. Более того, знаковым стал выход песни Манукяна «Буду пьяным», Ольга под нее танцевала, но отметила, что не знает, кто исполнитель. В итоге парень набрался смелости и сообщил в сообщениях, что он исполнитель. Будущие влюбленные созвонились насчет съемок клипа «Лайкер» и между ними начали завязываться отношения.Давид Манукян подчеркнул, что в момент съемок клипа понял, что ему не хочется уходить со съемочной площадки, и он просто сидел и наблюдал за звездой. Более того, Давид Манукян никогда не жил за ее деньги и всегда тратит на Ольгу Бузову не меньше, чем на свой продакшн. Также Давид говорит и о том, что не хочет делать хайп на имени Ольги Бузовой, а поэтому дуэта с ней пока не будет, но вот с Егором Кридом у него сейчас идут переговоры.