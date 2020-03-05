АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.74 USD 66.08
Курс валют на 05.03.2020

Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Блогер Давид Манукян рассказал о подробностях своих отношений с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. Ко всему, он опроверг информацию о том, что связь с Бузовой ему нужна ради хайпа.
Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Официально отношения Давида Манукяна и Ольги Бузовой продолжаются уже больше двух месяцев. Известно, что пара познакомилась во время съемок клипа «Лайкер». У молодых людей завязались отношения и они стали жить вместе. Однако, по словам Давида, он и представить себе не мог, что когда-то рядом с ним будет такая девушка, как Ольга Бузова.

Своими откровениями Давид Манукян поделился во время интервью для передачи, которая выходит на YouTube-платформе «Алена, Блин!». Молодой человек отметил, что после того, как перебрался в Москву, часто посещал концерты звезд. Уже тогда он понял, что Ольга Бузова - настоящая звезда, ведь после ее появления на сцене зрители всегда доставали свои мобильные и снимали все происходящее.

Так выяснилось, что Давид начал смотреть ее stories и писал Ольге комментарии. Более того, знаковым стал выход песни Манукяна «Буду пьяным», Ольга под нее танцевала, но отметила, что не знает, кто исполнитель. В итоге парень набрался смелости и сообщил в сообщениях, что он исполнитель. Будущие влюбленные созвонились насчет съемок клипа «Лайкер» и между ними начали завязываться отношения.

Давид Манукян подчеркнул, что в момент съемок клипа понял, что ему не хочется уходить со съемочной площадки, и он просто сидел и наблюдал за звездой. Более того, Давид Манукян никогда не жил за ее деньги и всегда тратит на Ольгу Бузову не меньше, чем на свой продакшн. Также Давид говорит и о том, что не хочет делать хайп на имени Ольги Бузовой, а поэтому дуэта с ней пока не будет, но вот с Егором Кридом у него сейчас идут переговоры.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Алеси Кафельниковой рассказал о негативном влиянии романа дочери с Фараоном на отношения в…
Синоптики спрогнозировали для россиян “малиновое”…
Лера Кудрявцева ушла с «МУЗ ТВ» после конфликта с Арманом…
Обновленный хэтчбек Hyundai Elantra был замечен на тестах в…
Давид Манукян впервые рассказал, как ему удалось завоевать сердце ведущей «Дом-2» Ольги…
Lenovo выпустит первый игровой смартфон Legion с системой…
Пловчиха Елена Богомазова поделилась историей собственного успеха в сборной…
В сети показали фото серийной версии суперкара Maserati…
Сергей Селин ждет поздравлений от Путина по случаю его…
Продажи доступного смартфона Huawei P40 Lite E в Европе начнутся 12…
Мать Риты Дакоты оказалась на улице, став жертвой…
«Дикие боли»: возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пожаловался на проблемы со…
Эксперты нашли способ установить Android 10 на iPhone…
Гарри Галкин привел в восторг отца домашней…
Украина взяла деньги в долг ради создания патрульных катеров для борьбы с "агрессией" России в Черном…
Арина Шарапова оконфузилась во время эфира программы "Доброе…
Эксперты назвали 10 взрывоопасных деталей в…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц рассказал, что его бывшая жена Тата одобрила Анну…
Рэпер CYGO рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской: "Я ее познакомил со своей…
Звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Сергей Селин хотел бы сыграть роль роль Дона Корлеоне или его…
Ученые доказали способность грибов снижать рак…
Fiat представил электрокар…
"Красавчик!": Никас Сафронов опубликовал черно-белый архивный…
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
Доктор Мясников прокомментировал слухи о реабилитации Анастасии Заворотнюк в Италии: "Каждый вправе выбирать себе…
NASA представило панораму поверхности Марса в самом высоком…
Звезда “Сватов” Николай Добрынин напугал поклонников исхудавшим…
Специалисты назвали комфортабельный для выплаты ипотеки доход жителей Российской…
Просмотреть все новости