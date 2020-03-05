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Пловчиха Елена Богомазова поделилась историей собственного успеха в сборной России

Российская пловчиха Елена Богомазова рассказала о собственных успехах в сборной России. Спортсменка приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы “Патриот”.

Елена Богомазова выступает по специальности – плавание брассом, отмечая, что в такой сложной сфере трудно добиться больших результатов, но она верит, что все возможно. Спортсменка является заслуженным мастером спорта РФ, и делится своей историей успеха. В частности, в спорте важно иметь смелость испытать свои силы. Однажды она приняла приглашение от французов поучаствовать в чемпионате Париже и выиграла, поэтому советует не бояться принимать рискованные решения. Однако при этом они непременно должны быть обдуманными.

Пловчиха считает, что даже при всем рвении и решительности нужно иметь план Б, передает Nation News.

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Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:46

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