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Учёные выяснили, почему у людей болит голова после употребления мороженого

Некоторые люди после употребления мороженого сталкиваются с головными болями. Учёные провели исследования и выяснили, почему это происходит.

По словам специалистов, подобные ощущения от мороженого минимум раз в жизни чувствовали приблизительно 80% людей. Тем не менее, учёные до сих пор спорят, почему появляется такое явление. Зачастую это происходит спустя пару секунд после употребления холодной пищи, либо напитка. Вскоре оно ослабевает и полностью проходит за несколько минут.

Исследователи отмечают: в большинстве случаев причина "холодовой" головной боли кроется в раздражении нёба, что происходит из-за попадания на нервные окончания продукта низкой температуры. Организм посылает сигнал о внезапном холоде в мозг, происходит вначале быстрое сужение, а после расширение сосудов. Следствием этого спазма и становятся быстропроходящие неприятные ощущения. Учёные посоветовали есть мороженое не спеша, поскольку таким образом можно избежать боли.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 08:11

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