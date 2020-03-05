Обновленный хэтчбек Hyundai Elantra был замечен на тестах в Сеуле





Разработчики должны оснастить машину бензиновым турбомотором на 1,6 литров. При этом клиенты могут установить 1,2-литровый Turbo GDi и двигатель CVVD Turbo GDi на 1,6 литров. Трансмиссию усовершенствованного хэтчбека оборудуют роботизированной 8-ступенчатой коробкой переключения передач с двумя сцеплениями. Тем не менее мощность силовых агрегатов на данный момент неизвестна. Внимательно посмотрев на предоставленные снимки, можно заметить, что транспортное средство будет иметь более резкую внешность. Ранее такая идея для дизайна применялась при создании Hyundai Sonata.Представители компании не сообщают, когда замеченную на тестах новинку покажут широкой публике. О свободной продаже Elante тоже пока нет никаких данных.