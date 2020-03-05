В сети показали фото серийной версии суперкара Maserati MC20





Прототип Maserati MC20 уже примерил близкий к серийному кузов, но остается в камуфляже, что видно на снимках. Производитель показал кадры, сделанные на площади в Милане, где находится скульптура Маурицио Каттелана. На показанных кадрах крупным планом запечатлены корма новинки, тормозные диски больших размеров и выхлопные патрубки. Все фото, на которых машина запечатлена целиком, оказались смазанными.До сих пор официально информации о двигателе Maserati MC20 нет, но эксперты предполагают, что он будет размещен сзади в пределах базы. Согласно слухам, машина будет оснащаться V6 или 2,9-литровым битурбомотором. Новинку называют преемником среднемоторной модели MC12, и не исключают появление в линейке электрической версии.