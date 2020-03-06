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В марте на рынок России выйдут новые модели Volkswagen поколения Т6.1

В марте на рынке России появятся новые модели поколения T6.1 бренда Volkswagen. Рассекречены цены новинок в рублях.

Новая модель California 6.1, которая задерживается с выходом на российский рынок, имеет большое количество новых опций, а также будет предлагаться в разнообразии вариаций. Стоимость данного автомобиля начинается от 3,7 млн рублей. Multivan 6.1 появится на рынке в марте, а отличается эта машина просторным салоном с возможностью перевозить до 7 человек. Автомобиль оснащен круиз-контролем, автопилотом для парковки и электрическим усилителем руля, а стоит от 3,2 млн рублей. Начальный ценник в 2,1 млн рублей имеет Transporter 6.1, который представлен в вариациях Kasten, Kombi, Pritsche и DoKa, а также производитель позволяет выбрать длину колесной базы, высоту крыши и число мест в кабине.

Caravelle 6.1 оснащена новыми ассистентами вождения, а также позволяет выбрать среди множества вариантов исполнения. Стоимость этой модели начинается от 2,4 млн рублей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:11

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