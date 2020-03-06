Дана Борисова упрекнула Анастасию Волочкову в алкоголизме: «Она не принимает помощь»
Дана Борисова рассказала журналистам, что Анастасия Волочкова страдает от алкоголизма. При этом телеведущая отметила, что справиться с этой проблемой ей помогут близкие люди.
В ходе разговора знаменитость заявила, что часто видела светскую львицу в нетрезвом состоянии, в том числе во время съёмок различных проектов. По словам Даны Борисовой, под влиянием спиртных напитков артистка выкрикивала непонятные фразы, чем приводила окружающих в недоумение. Также звезда телевидения рассказала, что обсуждала с Волочковой тему алкоголизма, вот только положительного результата эта беседа не дала. Как подчеркнула экс-супруга Андрея Трощенко, у людей, страдающих подобной проблемой, присутствует сильное отрицание.
Также Борисова добавила, что танцовщице стоит поговорить о своем состоянии с тем, кому она доверяет. Чужие люди лишь критикуют Волочкову, поэтому она закрыла комментарии в Instagram.
Телеведущая рассказала, что ранее тоже сталкивалась с алкоголизмом. Преодолеть этот период и победить зависимость ей помогли мать и друзья.
В ходе разговора знаменитость заявила, что часто видела светскую львицу в нетрезвом состоянии, в том числе во время съёмок различных проектов. По словам Даны Борисовой, под влиянием спиртных напитков артистка выкрикивала непонятные фразы, чем приводила окружающих в недоумение. Также звезда телевидения рассказала, что обсуждала с Волочковой тему алкоголизма, вот только положительного результата эта беседа не дала. Как подчеркнула экс-супруга Андрея Трощенко, у людей, страдающих подобной проблемой, присутствует сильное отрицание.
Также Борисова добавила, что танцовщице стоит поговорить о своем состоянии с тем, кому она доверяет. Чужие люди лишь критикуют Волочкову, поэтому она закрыла комментарии в Instagram.
Телеведущая рассказала, что ранее тоже сталкивалась с алкоголизмом. Преодолеть этот период и победить зависимость ей помогли мать и друзья.