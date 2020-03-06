Алёна Кравец продемонстрировала поклонникам медицинскую маску собственного изготовления

Оригинальная идея пришла к Алёне Кравец после того, как зайдя в аптеку, она обнаружила пропажу медицинских масок. Именно поэтому телеведущая приняла решение сшить средства защиты самостоятельно. Свой хендмейд певица продемонстрировала поклонникам в Instagram, разместив соответствующее фото. На новом снимке актриса запечатлена с чёрной маской, украшенной белым цветком и бусинами., – заметила модель. Пользователи соцсети пришли в восторг от изделия знаменитости и предложили ей заняться производством авторских аксессуаров.