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Алёна Кравец продемонстрировала поклонникам медицинскую маску собственного изготовления

Продюсер, певица, актриса, топ-модель и телеведущая Алёна Кравец продемонстрировала поклонникам медицинскую маску собственного изготовления. Пользователи соцсети Instagram пришли в восторг от хэнд-мейда знаменитости.
Алёна Кравец продемонстрировала поклонникам медицинскую маску собственного изготовления

Оригинальная идея пришла к Алёне Кравец после того, как зайдя в аптеку, она обнаружила пропажу медицинских масок. Именно поэтому телеведущая приняла решение сшить средства защиты самостоятельно. Свой хендмейд певица продемонстрировала поклонникам в Instagram, разместив соответствующее фото. На новом снимке актриса запечатлена с чёрной маской, украшенной белым цветком и бусинами.

"Красота должна быть в каждой детали! Не правда ли?", – заметила модель. Пользователи соцсети пришли в восторг от изделия знаменитости и предложили ей заняться производством авторских аксессуаров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 04:10

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