Раскрыты технические характеристики игрового мини-ноутбука GPD Win Max





GPD Win Max оснащен процессором Core i5-1035G7, а также имеет 8-дюймовый экран разрешением 1280х800 точек, который обеспечивает возможность играть в современные игры. Новинка получит 16 Гб ОЗУ и SSD на 512 Гб. При этом ноутбук поддерживает аккумулятор емкостью 57 Втч, порты HDMI, RJ45, Thunderbolt 3, а также USB-C, USB-A и microSD. Его вес составляет всего 800 г при габаритах 205х140х24,5 мм. Аппарат поддерживает специальные манипуляторы, расположенные над клавишами, куда производитель перенес также тачпад.До сих пор неизвестна дата запуска новинки, а также отсутствуют сведения о цене GPD Win Max. Эксперты ожидают, что он будет стоит 800-1000 долларов.