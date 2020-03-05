Продажи доступного смартфона Huawei P40 Lite E в Европе начнутся 12 марта





Гаджет функционирует на платформе однокристального чипа Kirin 710F. Кроме этого, разработчики установили в смартфон 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флеш-памяти. IPS-экран на 6,39 дюйма занимает 90,15% площади лицевой панели новинки. Любители фотографии будут в восторге от наличия тройной 48-мегапиксельной основной камеры с объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а сзади P40 Lite E разместился сканер отпечатков пальцев. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и 4G VoLTE, а также обладает разъемом для подключения наушников и microUSB. Среди других характеристик присутствует батарея на 4000 мАч, а мощность зарядной станции составляет 10 вт.Сейчас осуществляются продажи Huawei на польском рынке, где смартфон можно приобрести за 180 долларов. При этом в подарок поклонники компании получат фитнес-браслет Band 4. В Европе гаджет будет доступен к покупке с 12 марта.Азиатский производитель 5 лет назад стал 3-м по величине в сфере выпуска мобильных устройств на планете. Во втором квартале 2018 года корпорация опередила конкурентов из Apple, заняв 2-е место в мире по объемам производства.