«Домогаров пытался меня побить»: Алексей Панин рассказал о романе с Мариной Александровой
Киноактёр Алексей Панин стал гостем шоу "В гостях у Дмитрия Гордона" и рассказал о своих романах с актрисами Екатериной Шпицей и Мариной Александровой. По словам артиста, из-за отношений с последней ему угрожал Александр Домогаров.
Алексей Панин рассказал, что отношения с актрисами у него были давно, когда они ещё не были широко известными, как сейчас. Он прекрасно проводил время с Екатериной Шпицой, а позднее встретил в клубе кино Марину Александрову. Как вспоминает лауреат Государственной премии, в то время его коллега разрывала отношения с Александром Домогаровым. Панин подчеркнул, что из-за романа с актрисой ему непросто давалось общение с её экс-избранником, который даже пытался побить киноактёра. «Он любил её очень», – заметил артист.
Его отношения с Александровой продлились месяц, затем она приняла решение расстаться. «У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают», – заявил артист, отметив, что их отношения со звездой были весьма трогательными.
Алексей Панин рассказал, что отношения с актрисами у него были давно, когда они ещё не были широко известными, как сейчас. Он прекрасно проводил время с Екатериной Шпицой, а позднее встретил в клубе кино Марину Александрову. Как вспоминает лауреат Государственной премии, в то время его коллега разрывала отношения с Александром Домогаровым. Панин подчеркнул, что из-за романа с актрисой ему непросто давалось общение с её экс-избранником, который даже пытался побить киноактёра. «Он любил её очень», – заметил артист.
Его отношения с Александровой продлились месяц, затем она приняла решение расстаться. «У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают», – заявил артист, отметив, что их отношения со звездой были весьма трогательными.