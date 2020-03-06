«Домогаров пытался меня побить»: Алексей Панин рассказал о романе с Мариной Александровой





Алексей Панин рассказал, что отношения с актрисами у него были давно, когда они ещё не были широко известными, как сейчас. Он прекрасно проводил время с Екатериной Шпицой, а позднее встретил в клубе кино Марину Александрову. Как вспоминает лауреат Государственной премии, в то время его коллега разрывала отношения с Александром Домогаровым. Панин подчеркнул, что из-за романа с актрисой ему непросто давалось общение с её экс-избранником, который даже пытался побить киноактёра., – заметил артист.Его отношения с Александровой продлились месяц, затем она приняла решение расстаться., – заявил артист, отметив, что их отношения со звездой были весьма трогательными.