Эксперты нашли способ установить Android 10 на iPhone 7





iPhone 7 и iPhone 7 Plus оснащаются специальным портом с помощью джейлбрейка Checkra1n, а установка производится на особенный раздел флеш-накопителя. Дело в том, что переустановка системы не может быть проведена из-за изначальной привязки всех устройств от Apple к iOS. При установке системы Android 10 на iPhone существует риск стереть некоторые файлы, из-за чего гаджет может работать некорректно или вовсе вывести его из строя.Работа iPhone 7 или iPhone 7 Plus под управлением Android 10 тоже ведется не в полную силу, поскольку ее функционал ограничивается iOS. Например, камера, мобильная связь и Bluetooth не задействованы в данной сборке, но авторы проекта намерены выпустить новые версии.