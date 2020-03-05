«Дикие боли»: возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пожаловался на проблемы со здоровьем





В детстве будущий блогер любил заниматься танцами. Он уделял им очень много времени, порой даже в ущерб своему здоровью. Всё дело в том, что у Манукяна сильное плоскостопие, а это значит, что нагрузка на ноги вызывает значительный дискомфорт и боль. Однако несмотря на это, молодой человек продолжал заниматься своим любимым делом, у него многое не получалось, но он участвовал в различных танцевальных конкурсах и соревнованиях. Со слов артиста, самое обидное, что судьям было не важно, кто как выступил и какой уровень показал.Они отдавали первое место тому человеку или ансамблю, который был выбран заранее. Стоит отметить, что несмотря на многочисленные слухи и сплетни о фиктивности романа Давида Манукяна и Ольги Бузовой, молодой человек уверяет, что его чувства к певице и телеведущей искренние.